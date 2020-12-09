ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

США поддерживает Украину в борьбе с "корыстными интересами определенных кругов"

Киев, Среда 09 декабря 2020 13:24
США поддерживает Украину в борьбе с "корыстными интересами определенных кругов"
Фото: посольство США в Украине (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты поддержали Украину в борьбе с коррупцией. В посольстве США отметили прогресс Украины в преодолении коррупции.

Об этом говорится в заявлении посольства США в Украине в Twitter.

Данное заявление было сделано сегодня, 9 декабря, когда отмечается международный день борьбы с коррупцией.

"Мы приветствуем прогресс, достигнутый народом Украины в преодолении коррупции, и заверяем в поддержке со стороны США для продолжения борьбы с корыстными интересами определенных кругов", - заявили в посольстве.

Напомним, ранее США и Евросоюз заявляли, что дальнейшая поддержка Украины будет зависеть от конкурса по отбору нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Также РБК-Украина писало, что евродепутат и член комитета по иностранным делам Виола фон Крамон заявила, что украинская власть лоббирует своих кандидатов на руководителя САП. По ее словам, Киев ставит под угрозу безвизовый режим с ЕС и последующий транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро.

Отметим, накануне Палата представителей Конгресса США поддержали законопроект об оборонном бюджете на 2021 год. В законопроект вошли военная помощь Украине и расширенные санкции против проекта "Северный поток-2".

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Соединенные Штаты Америкикоррупция

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь