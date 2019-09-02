США поддержали Украину в вопросе нацбезопасности

Фото: Джон Болтон (РБК-Украина)

Болтон сообщил об итогах встречи между Зеленским и Пенсом

Соединенные Штаты Америки поддержали Украину в вопросах безопасности и территориальной целостности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона в своем Twitter.

Как сообщил Болтон, такой итог встречи между президентом Владимиром Зеленским и вице-президентом США Майком Пенсом.

"Рад быть в Польше с вице-президентом. Во время его встречи с президентом Зеленским послание вице-президента не могло быть более ясным: США выступали и будут выступать вместе с народом Украины относительно ее безопасности и территориальной целостности", - написал Болтон в твиттере.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в воскресенье 1 сентября Владимир Зеленский провел встречу с Майком Пенсом в Польше. Пенс отметил, что нынешние отношения между Украиной и США являются самыми прочными в истории.

Также сообщалось, что во время встречи Зеленский и Пенс обсудили предстоящую встречу президента Украины с лидером США Дональдом Трампом. Встреча может состояться в США в сентябре.