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США тоже поддержали санкции против каналов Козака

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки поддержали санкции против каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK нардепа Тараса Козака. Вашингтон расценивает их как борьбу с "злонамеренным влиянием" России.

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Об этом в Facebook сообщило посольство США в Украине.

В сообщении говорится, что США поддерживают усилия Украины в защиту своего суверенитета и территориальной целостности.

"Мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств", - отметили в посольстве.

Напомним, ранее украинский посол в Евросоюзе Николай Точицкий заявил, что в Еврокомиссии и Службе внешних действий одобрительно отнеслись к решению о блокировании телеканалов. Однако это пока не официальная реакция.

Источники РБК-Украина утверждают, что телеканалы "112", ZIK и NewsOne частично финансируются за счет нелегального бизнеса на оккупированном Донбассе. В частности, через компанию "Торговый дом "Донские угли". Предполагается, что Козак может быть причастен к поставкам угля из отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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