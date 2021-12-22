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США поддержали продажу Литве противотанковых комплексов Javelin

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Вашингтон, Среда 22 декабря 2021 01:30
США поддержали продажу Литве противотанковых комплексов Javelin Фото: США одобрили продажу Литве Джавелинов (wikimedia)
Автор: Артур Родивилов

Американская администрация приняла решение продать Литве противотанковые ракетные комплексы Javelin на общую сумму в 125 миллионов долларов. В целом передадут 30 командно-пусковых установок и 341 ракету к ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пентагон.

Вильнюс изначально запрашивал покупку 10 командно-пусковых установок и 111 ракет, но потом внес дополнения в свой запрос.

Продажа этих вооружений, по мнению американских властей, будет способствовать "поддержке внешней политики и национальной безопасности США за счет помощи в усилении безопасности союзника по НАТО, который является важной силой в обеспечении мира и стабильности в Европе".

С точки зрения Вашингтона, она также "не приведет к изменению базового военного баланса в регионе".

В соответствии с национальным законодательством США, разрешение на выполнение нынешних договоренностей выдает Госдепартамент.

После того как оно было получено, американская администрация уведомила Конгресс о принятом решении. У законодательной ветви власти США теперь есть 30 дней на изучение этого военного контракта и его возможное блокирование.

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