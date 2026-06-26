У США почнуть переробляти корисні копалини прямо на військових базах

Армія США уклала угоди з кількома компаніями щодо будівництва заводів з переробки критично важливих мінералів. Заводи будуть збудовані на військових базах по всій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Це перша у своєму роді ініціатива адміністрації Трампа, яка спрямована на збільшення внутрішнього виробництва ключових матеріалів.

Згідно із заявою армії США, компанії REalloys, Titan Mining, Ioneer та EnergyX досягли угод з Пентагоном про будівництво підприємств з переробки рідкісноземельних мінералів, графіту, літію та бору.

Зокрема, компанія REalloys побудує підприємство з поділу рідкісноземельних елементів на армійському складі Туелі в штаті Юта, а вироблена продукція буде складуватися на місці для військових.

Компанія Titan Mining побудує і експлуатуватиме підприємство з очищення графіту або на полігоні Пайн-Блафф в штаті Арканзас, або на армійському складі Анністон у штаті Алабама.

Тим часом компанії EnergyX і Ioneer, що базується в Сіднеї (єдина з 4-х компаній, яка не є американською) - побудують завод з виробництва літію і завод з виробництва бору.

Як пояснює Bloomberg, адміністрація Трампа поспішає збільшити видобуток найважливіших корисних копалин на території США, прагнучи знизити залежність, особливо з Китаю.

Ці мінерали потрібні для широкого спектру застосувань, включаючи побутову електроніку, автомобілі та оборонні технології, хоча за останні десятиліття американські шахти та переробні заводи були закриті.

Також пояснюється, що це буде перший випадок коли армія США розмістить комерційні підприємства з переробки корисних копалин на території американських військових об'єктів.

Очікується, що компанії розпочнуть будівництво заводів уже 2027 року. Початок видобутку корисних копалин заплановано на 2028 рік.