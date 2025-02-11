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У США почали масово викрадати ліхтарі від найбільш продаваних машин

Вівторок 11 лютого 2025 15:44
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У США почали масово викрадати ліхтарі від найбільш продаваних машин Фото: у США почали масово викрадати ліхтарі від найбільш продаваних машин (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

У Сполучених Штатах почали масово викрадати задні ліхтарі у найбільш продаваного автомобіля ринку – пікапів Ford F-Series.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox.

Так, у Техасі розкрили злочинне угруповання, яке викрало задню оптику з 34 автомобілів. У період з вересня 2024 року по січень 2025 року було вкрадено ліхтарі на загальну суму понад 92 тисячі доларів. Трьох підозрюваних заарештовано, їх звинуватили в організації злочинної спільноти. Згідно з документами, найбільше постраждали нові Ford F-350 з світлодіодними ліхтарями.

У США почали масово викрадати ліхтарі від найбільш продаваних машин

Поліцейське управління Техасу пише, що викрадання ліхтарів відбувається за лічені хвилини: злодіям просто потрібно отримати доступ до заднього борту пікапа, а зняти світлотехніку можна без спеціальних навичок. Затриманим злочинцям ставиться в провину 34 епізоди, проте насправді крадіжок набагато більше, і власників Ford F-Series попереджають про проблему.

Постраждалі стверджують, що заміна ліхтарів є накладною: залежно від комплектації задня оптика на пікапи коштує від 4500 до 6500 доларів. Начальник поліції Вебстера, Техас, звернув увагу, що зловмисники обирають переважно авто з дорогими ліхтарями. У правоохоронних органах радять порадитися з дилером Ford, як захистити ліхтарі, не втративши гарантії. У США вже стали пропонувати металеві пластини, які перешкоджають швидкому зняттю світлотехніки.

У США почали масово викрадати ліхтарі від найбільш продаваних машин

Американські журналісти зазначили, що хвиля крадіжок ліхтарів може торкнутися власників Ford F-Series у 13-му та 14-му поколінні, тобто йдеться про свіжі машини, яким не більше 6-7 років. Зловмисникам цікава світлотехніка з датчиками контролю сліпих зон: вона суттєво дорожча. Щомісячні продажі Ford F-Series становлять до 70 тисяч екземплярів, тому цього разу злочинці обрали по-справжньому масову модель.

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Ford Автомобільний ринок
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