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В США начали массово похищать фонари от самых продаваемых машин

Вторник 11 февраля 2025 15:44
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В США начали массово похищать фонари от самых продаваемых машин Фото: в США начали массово похищать фонари от самых продаваемых машин (media.ford.com)
Автор: Константин Широкун

В Соединенных Штатах начали массово похищать задние фонари у самого продаваемого автомобиля рынка - пикапов Ford F-Series.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox.

Так, в Техасе раскрыли преступную группировку, которая похитила заднюю оптику с 34 автомобилей. В период с сентября 2024 года по январь 2025 года было украдено фонарей на общую сумму более 92 тысяч долларов. Трое подозреваемых арестованы, их обвинили в организации преступного сообщества. Согласно документам, больше всего пострадали новые Ford F-350 со светодиодными фонарями.

В США начали массово похищать фонари от самых продаваемых машин

Полицейское управление Техаса пишет, что похищение фонарей происходит за считанные минуты: ворам просто нужно получить доступ к заднему борту пикапа, а снять светотехнику можно без специальных навыков. Задержанным преступникам вменяется в вину 34 эпизода, однако на самом деле краж гораздо больше, и владельцев Ford F-Series предупреждают о проблеме.

Пострадавшие утверждают, что замена фонарей является накладной: в зависимости от комплектации задняя оптика на пикапы стоит от 4500 до 6500 долларов. Начальник полиции Вебстера, Техас, обратил внимание, что злоумышленники выбирают преимущественно авто с дорогими фонарями. В правоохранительных органах советуют посоветоваться с дилером Ford, как защитить фонари, не потеряв гарантии. В США уже стали предлагать металлические пластины, которые препятствуют быстрому снятию светотехники.

В США начали массово похищать фонари от самых продаваемых машин

Американские журналисты отметили, что волна краж фонарей может коснуться владельцев Ford F-Series в 13-м и 14-м поколении, то есть речь идет о свежих машинах, которым не более 6-7 лет. Злоумышленникам интересна светотехника с датчиками контроля слепых зон: она существенно дороже. Ежемесячные продажи Ford F-Series составляют до 70 тысяч экземпляров, поэтому на этот раз преступники выбрали по-настоящему массовую модель.

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