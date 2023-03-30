У США поблизу однієї з баз військово-повітряних сил виявили озброєного чоловіка

У США в штаті Меріленд біля бази військово-повітряних сил США Ендрюс виявили озброєного чоловіка. Оголошено план локдаун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби бази у Facebook .

"Надійшло повідомлення про озброєну людину поблизу житла на базі. Не наближайтеся до житлових приміщень бази. Приступити до процедури локдаун", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що підозрюваний - білий чоловік, одягнений у фіолетову толстовку, чорні шорти, з гвинтівкою типу Ar-15 без помаранчевого наконечника.

Військові повідомили, що наразі піші та мобільні патрулі Сил безпеки шукають підозрюваного.

Нагадаємо, у ніч на 30 березня в США два військові вертольоти зіткнулися в небі під час виконання навчальної місії.

Пізніше стало відомо, що внаслідок події загинули дев'ять військовослужбовців.

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