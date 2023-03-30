В США вблизи одной из баз военно-воздушных сил выявили вооруженного мужчину

В США в штате Мэриленд возле базы военно-воздушных сил США Эндрюс выявили вооруженного мужчину. Объявлен план локдаун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы базы в Facebook .

"Поступило сообщение о вооруженном человеке вблизи жилья на базе. Не приближайтесь к жилым помещениям базы. Приступить к процедуре локдаун", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый - белый мужчина, одетый в фиолетовую толстовку, черные шорты, с винтовкой типа Ar-15 без оранжевого наконечника.

Военные сообщили, что сейчас пешие и мобильные патрули Сил безопасности ищут подозреваемого.

Напомним, в ночь на 30 марта в США два военных вертолета столкнулись в небе во время выполнения учебной миссии.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли девять военнослужащих.

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