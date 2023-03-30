ua ru
Чт, 30 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В США вблизи одной из баз военно-воздушных сил выявили вооруженного мужчину

Новина українською →
Четверг 30 марта 2023 22:59
В США вблизи одной из баз военно-воздушных сил выявили вооруженного мужчину Фото: В США вблизи одной из баз военно-воздушных сил выявили вооруженного мужчину (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В США в штате Мэриленд возле базы военно-воздушных сил США Эндрюс выявили вооруженного мужчину. Объявлен план локдаун.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы базы в Facebook.

"Поступило сообщение о вооруженном человеке вблизи жилья на базе. Не приближайтесь к жилым помещениям базы. Приступить к процедуре локдаун", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый - белый мужчина, одетый в фиолетовую толстовку, черные шорты, с винтовкой типа Ar-15 без оранжевого наконечника.

Военные сообщили, что сейчас пешие и мобильные патрули Сил безопасности ищут подозреваемого.

Напомним, в ночь на 30 марта в США два военных вертолета столкнулись в небе во время выполнения учебной миссии.

Позже стало известно, что в результате происшествия погибли девять военнослужащих.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Военная база
NEWS
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
DAILY
Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Даниил Гетманцев: Всегда есть кто-то, кто хочет сыграть в рулетку с государством