США планують посилити правила в'їзду для громадян 43 країн, включно з РФ і Білоруссю, - NYT

Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість введення нової заборони на поїздки до Штатів щодо громадян 43 країн. Обмеження будуть ширшими, ніж ті, які були введені під час першого терміну Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Проєкт списку рекомендацій, розроблений дипломатами і співробітниками служб безпеки, передбачає три категорії списку країн: червоний, помаранчевий і жовтий.

"Червоний" список включає 11 країн, громадянам яких буде категорично заборонено в'їзд до США. За словами чиновників, до цього переліку потрапили: Афганістан, Бутан, Куба, Іран, Лівія, Північна Корея, Сомалі, Сирія, Венесуела та Ємен.

Також джерела NYT попередили, що список склав Держдепартамент США кілька тижнів тому, і що на той час, як він надійде в Білий дім, найімовірніше, будуть внесені зміни.

У проєкт пропозиції також включено "помаранчевий" список із 10 країн, з яких поїздки будуть обмежені, але не припинені. У цих випадках може бути дозволено в'їзд заможним діловим мандрівникам, але не людям, які подорожують за імміграційними або туристичними візами. Ба більше, громадяни з цього списку піддаватимуться обов'язковим особистим співбесідам для отримання візи. До цього списку увійшли: Білорусь, Еритрея, Гаїті, Лаос, М'янма, Пакистан, Росія, Сьєрра-Леоне, Південний Судан і Туркменістан.

Пропозиція також включає проєкт "жовтого" списку з 22 країн, яким буде надано 60 днів для усунення виявлених недоліків. Причому із загрозою переміщення до одного з інших списків у разі невиконання вимог.

До таких проблем можуть належати ненадання Штатам інформації про мандрівників, які прибувають, імовірно неналежні заходи безпеки під час видачі паспортів або продаж громадянства особам із заборонених країн, що може слугувати "лазівкою" для обходу обмежень.

За словами чиновників, до цього списку ввійшли: Ангола, Антигуа і Барбуда, Бенін, Буркіна-Фасо, Камбоджа, Камерун, Кабо-Верде, Чад, Республіка Конго, Демократична Республіка Конго, Домініка, Екваторіальна Гвінея, Гамбія, Ліберія, Малаві, Малі, Мавританія, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Люсія, Сан-Томе і Прінсіпі, Вануату і Зімбабве.

Як пише NYT, після вступу на посаду Трамп дав Держдепартаменту 60 днів на завершення звіту для Білого дому з цим списком, тобто, він має бути готовий наступного тижня. Бюро консульських справ Держдепу взяло на себе керівництво, і в наказі йшлося про те, що Департаменти юстиції та внутрішньої безпеки, а також Управління директора нацрозвідки, мають посприяти в цій справі.

The Times та інші новинні агентства повідомили цього місяця, що Афганістан, який не входив до списку заборон на поїздки під час першого терміну Трампа, але перейшов під контроль Талібану після виведення військ США 2021 року, імовірно, опиниться під забороною під час другого терміну. Однак деякі інші країни в цьому списку залишаються незрозумілими.

Невідомо також, чи поширяться обмеження на володарів чинних віз або їх анулюють. Залишається незрозумілим і те, чи будуть звільнені від заборони нинішні власники грін-карт, які вже отримали право на законне постійне проживання.