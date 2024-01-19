США планують передати якнайбільше допомоги Україні до січня 2025 року, - CNN

"Крім того, що допомога вкрай необхідна, багато хто з тих, із ким я спілкувався, думають про те, щоб надати її якомога більше до січня 2025 року", - заявив американський чиновник на умовах анонімності.

Він зазначив, що кошти, виділені на допомогу Україні, які не будуть витрачені, може заблокувати Дональд Трамп у разі обрання президентом.

"Важливо не тільки виділити гроші, а й спрямувати їх до виборів, оскільки будь-які кошти 24-го фінансового року, які ще не витрачені, можуть бути заблоковані Трампом", - заявив чиновник.

Помічник конгресмена, знайомий із перебігом обговорення, заявив, що більш "яструбині" законодавці, такі як сенатор-республіканець Ліндсі Грем і представник-республіканець Майкл Маккол, були серед тих, хто минулої осені домагався від Конгресу виділення достатніх коштів для утримання Збройних сил України до виборів 2024 року.

Допомога від США Україні

Кілька місяців тому президент США Джо Байден запросив до Конгресу виділити на потреби нацбезпеки понад 100 млрд доларів. Близько 60 млрд доларів із цих коштів хотіли передбачити на фінансування допомоги Україні.

Однак у Конгресі не підтримали такий запит Байдена. Зокрема, проти допомоги Україні виступили республіканці, зажадавши, щоб Білий дім вніс у свою пропозицію більш жорсткі заходи з охорони кордонів від мігрантів.

Уже понад місяць між республіканцями і демократами тривають переговори щодо компромісу з питань кордонів.

Нещодавно ЗМІ повідомили про те, що Байден погодився посилити імміграційну політику, як того вимагали республіканці.

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