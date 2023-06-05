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США планують надати Україні нову фіндопомогу на кібербезпеку

Фото: США планують надати Україні нову фіндопомогу на кібербезпеку (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Сполучених Штатів Америки хоче передати Україні додаткові 37 мільйонів доларів допомоги для кібербезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного департаменту США.

Як зазначають у відомстві, плани нової допомоги обговорили під час щорічного засідання Кібердіалогу Україна-США в Таллінні 1 червня. Американська делегація також підтвердила готовність до підтримки кіберзахисту нашої країни на тлі повномасштабної війни з Росією.

"У рамках цієї підтримки Сполучені Штати працюють з Конгресом над наданням Україні додатково 37 мільйонів доларів на кібердопомогу, що доведе загальну суму до 82 мільйонів доларів з лютого 2022 року та понад 120 мільйонів доларів - з 2016 року", - уточнюють у Держдепі.

У відомстві розповіли, що така допомога дозволила Україні посилити здатність виявляти, стримувати та реагувати на кіберінциденти та загрози, а також надала підтримку для захисту критично важливих мереж та цифрової інфраструктури.

Допомога України від США

Зазначимо, що США є одним з головних союзників України після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення. Вашингтон надає нашій державі як фінансову, так і військову допомогу.

Зокрема, останній пакет військової допомоги Україні Пентагон оголосив 31 травня. Наша країна отримає авіаційні ракети, а також системи ППО Avenger.

Більш детально про зміст нового пакету можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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Сполучені Штати АмерикиДопомога УкраїніВійна Росії проти України