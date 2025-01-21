США планують модернізувати танки Abrams з урахуванням боїв в Україні
Американські танки Abrams у модифікації M1A1 зіткнулися на українському фронті з уразливістю до протитанкових засобів ураження. А також з логістичними складнощами та великою витратою палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.
Зазначається, що використання танків у бойових діях в Україні призвело до того, що наступне їх покоління у модифікації M1A3 має стати більш живучим, легким і економічним.
На нові модифікації танку також вплине використання танків M1A1 Abrams в Україні. Адже це виявило критичні вразливості. Вони і стали основою для розробки M1A3.
Як пише видання, основні труднощі застосування цих танків включали високу вразливість до сучасної протитанкової зброї, такої як Javelin і Stugna-P, а також логістичні складнощі через велику вагу і високу витрату палива.
Конструкційні зміни M1A3 Abrams будуть направлені на розв'язання цих проблем,
Серед ключових нововведень:
- гібридно-електрична силова установка, що скорочує витрату палива на 50%.
- модульна архітектура відкритих систем для швидкого впровадження нових технологій.
- безпілотна вежа для підвищення безпеки екіпажу.
- системи активного захисту для нейтралізації загроз від дронів і сучасних боєприпасів.
- інтеграція додатків штучного інтелекту для поліпшення ситуаційної обізнаності та автоматичної цілевказівки.
Раніше ми писали про те, що українських воїнів була можливість використовувати в бою як радянські, так і американські танки. На їхню думку, Abrams перевершує радянську і сучасну російську техніку.
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