США планируют модернизировать танки Abrams с учетом боев в Украине

Американские танки Abrams в модификации M1A1 столкнулись на украинском фронте с уязвимостью к противотанковым средствам поражения. А также с логистическими сложностями и большим расходом топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition .

Отмечается, что использование танков в боевых действиях в Украине привело к тому, что следующее их поколение в модификации M1A3 должно стать более живучим, легким и экономичным.

На новые модификации танка также повлияет использование танков M1A1 Abrams в Украине. Ведь это выявило критические уязвимости. Они и стали основой для разработки M1A3.

Как пишет издание, основные трудности применения этих танков включали высокую уязвимость к современному противотанковому оружию, такому как Javelin и Stugna-P, а также логистические сложности из-за большого веса и высокого расхода топлива.

Конструкционные изменения M1A3 Abrams будут направлены на решение этих проблем,

Среди ключевых нововведений:

гибридно-электрическая силовая установка, сокращающая расход топлива на 50%.

модульная архитектура открытых систем для быстрого внедрения новых технологий.

беспилотная башня для повышения безопасности экипажа.

системы активной защиты для нейтрализации угроз от дронов и современных боеприпасов.

интеграция приложений искусственного интеллекта для улучшения ситуационной осведомленности и автоматического целеуказания.

Ранее мы писали о том, что у украинских воинов была возможность использовать в бою как советские, так и американские танки. По их мнению, Abrams превосходит советскую и современную российскую технику.