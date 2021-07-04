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США планируют запустить новые спутники предупреждения о ракетном нападении

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Вашингтон, Воскресенье 04 июля 2021 05:18
США планируют запустить новые спутники предупреждения о ракетном нападении Фото: США запустят новые спутники (thedrive.com)
Автор: Артур Родивилов

Космические силы США рассматривают возможность запуска в 2022 году цифровых прототипов спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. Они будут оборудованы системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения (OPIR).

Об этом сообщает The Drive.

Предполагается, что спутники будут размещены на более низкой орбите, чем геостационарная. Благодаря этому станет возможным наблюдение за запусками крылатых баллистических и гиперзвуковых ракет. Также это позволит повысить точность и отказоустойчивость системы.

Разработчиками прототипов космических аппаратов выступят компании Raytheon и Boeing. В мае текущего года военные заключили с ними контракты на создание цифровых моделей прототипов спутников Missile Track Custody Prototype (MTCP).

США к 2022 году планируют развернуть в ближнем космосе орбитальную группировку космических аппаратов, предназначенную для защиты от ударов гиперзвуковых ракет вероятного противника.

Напомним, США приступили к установке систем вооружений противоракетной обороны (ПРО) в Польше. В марте американские военные протестировали работу радара SPY-1D(V) и системы управления огнем (FCS).

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