США планируют запустить новые спутники предупреждения о ракетном нападении

Космические силы США рассматривают возможность запуска в 2022 году цифровых прототипов спутников раннего предупреждения о ракетных пусках. Они будут оборудованы системой постоянного инфракрасного излучения нового поколения (OPIR).

Предполагается, что спутники будут размещены на более низкой орбите, чем геостационарная. Благодаря этому станет возможным наблюдение за запусками крылатых баллистических и гиперзвуковых ракет. Также это позволит повысить точность и отказоустойчивость системы.

Разработчиками прототипов космических аппаратов выступят компании Raytheon и Boeing. В мае текущего года военные заключили с ними контракты на создание цифровых моделей прототипов спутников Missile Track Custody Prototype (MTCP).

США к 2022 году планируют развернуть в ближнем космосе орбитальную группировку космических аппаратов, предназначенную для защиты от ударов гиперзвуковых ракет вероятного противника.