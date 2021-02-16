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Администрация Байдена укрепляет сотрудничество с НАТО

Новина українською → Вашингтон, Вторник 16 февраля 2021 07:13
Администрация Байдена укрепляет сотрудничество с НАТО Фото: Пентагон (flickr)
Автор: Артур Родивилов

Администрация президента Байдена воспользуется предстоящей встречей НАТО, чтобы начать усилия по восстановлению доверия с европейскими союзниками. Министр обороны Ллойд Остин подчеркнет приверженность США трансатлантическому альянсу после открытой враждебности экс-президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Встреча министров обороны НАТО, которая состоится 17-18 февраля, станет первым крупным европейским мероприятием с момента инаугурации Байдена. Президент выступит с речью на виртуальном собрании Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

По словам источников, Пентагон при Байдене не прекратит настаивать на достижении целевых показателей по расходам на оборону в странах НАТО, но сосредоточится на достижении прогресса в укреплении коллективной обороны.

"Доверие нельзя построить в одночасье, это требует времени. Для этого нужны не просто слова, а действия", - сказал анонимный источник в Министерстве обороны США.

Чтобы подчеркнуть позицию Байдена по НАТО, Белый дом пошел на редкий шаг, опубликовав видео первого разговора президента с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, в котором он использовал слово "священные" для описания обязательств по коллективной обороне.

Однако Байдена может ждать непростой путь к восстановлению отношений с Европой после того, как Трамп нарушил ряд обязательств перед европейскими союзниками, в том числе вышел из ядерного соглашения с Ираном и Парижского соглашения по климату.

"В европейском оборонном сообществе накопилась усталость от Трампа и его непредсказуемости, - сказал европейский дипломатический источник в НАТО. - Мы четыре года не общались друг с другом, а мир изменился за это время. Байдену предстоит многое восстановить в отношениях с Европой".

Напомним, американское министерство обороны приостановило рассмотрение ряда последних назначений бывшего президента США Дональда Трампа в консультативном совете. Пентагон также рассматривает отмену вывода войск из Германии.

Ранее сообщалось, что Джо Байден еще не спланировал свой первый зарубежный визит.

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