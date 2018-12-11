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США планують запровадити заходи, спрямовані проти Китаю, - WP

Новини » Політика    11.12.2018 - 20:57
США планують запровадити заходи, спрямовані проти Китаю, - WP
Фото: Білий будинок (Pixabay.com)

Заходи пов'язані з "кібератаками КНР і крадіжкою об'єктів інтелектуальної власності"

Адміністрація президента США Дональда Трампа може на цьому тижні ввести обмежувальні заходи, спрямовані проти Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету The Washington Post з посиланням на джерела в Білому домі.

За словами джерела в Білому домі, обмеження пов'язані з "кібератаками Китаю і крадіжкою об'єктів інтелектуальної власності". Зокрема, США можуть ввести санкції проти Китаю та звинуватити китайських хакерів в скоєнні кіберзлочинів.

Відомства США виступлять із засудженням дій КНР і приймуть відповідні заходи у зв'язку з тим, що Китай нібито займається економічним шпигунством, пише видання. Газета пише, що серед них буде міністерство юстиції, яке пред'явить звинувачення хакерам, імовірно працюючим на розвідувальну службу Китаю і які брали участь у кампанії, спрямованій проти комп'ютерних мереж США.

Також адміністрація Трампа планує розсекретити розвіддані, що стосуються приписуваних Китаю хакерським атакам в 2014 році, і ввести санкції проти тих, хто відповідальний за них. За даними джерел газети , перелік обмежувальних заходів уряду цим не вичерпується.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оприлюднило свою першу стратегію кібербезпеки при адміністрації Трампа, назвавши Росію і Китай головними загрозами для США в кіберпросторі.

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