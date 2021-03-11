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США планируют усилить поддержку Украины, - Блинкен

Автор: Даша Харченко

США готовы усилить поддержку Украины в различных сферах. Там вновь напомнили про украинский Крым и Донбасс.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Он подчеркнул, что Украина отвечает на российскую агрессию, а также на собственные вызовы, в частности борется с коррупцией.

"Мы выступаем решительно против попыток России аннексировать Крым, мы решительно против агрессии РФ на Донбассе, на востоке Украины. И мы твердо поддерживаем Украину и намерены усилить эту поддержку – будь то в сфере безопасности, экономики, или же в усилиях по укреплению собственной демократии", - отметил Блинкен.

Ранее Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций против "Северного потока-2". Санкции могут ввести против участников российского проекта.

Добавим, в материале РБК-Украина "Игры на трубе. Достроят ли "Северный поток-2" и чем это грозит Украине" можно узнать мнение экспертов относительно того, какими будут последствия запуска этого газопровода.

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