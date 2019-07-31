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В США планируют снизить учетную ставку впервые с 2008 года

Новости » Экономика    31.07.2019 - 12:39
В США планируют снизить учетную ставку впервые с 2008 года
Фото (flickr.com/Federal Reserve bank)

Федеральная резервная система планирует снизить уровень учетной ставки

Федеральная резервная система США сообщила о планах снизить уровень учетной ставки на ближайшем заседании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным агентства, ключевая ставка может упасть от 0,25% до 2-2,25% годовых. При этом на снижение процентной ставки в США ожидают инвесторы и президент США Дональд Трамп, который часто критикует ФРС за слишком высокие процентные ставки. Добавим, что снижении учетной ставки может произойти впервые с 2008 года.

Отмечается, что в случае снижения процентной ставки в США подешевеют кредиты, также это повлияет на ставки по американским долговым облигациям, что может уменьшить их привлекательность в глазах инвесторов и способствовать наращиванию инвестиций в государственные облигации других стран.

Напомним, в отчете Morgan Stanley говорилось, что три ключевых фактора, которые способствовали росту курса доллара в прошлом году, скорее всего, приведут к ослаблению американской валюты в 2019 году. Так, циклическое замедление экономики в остальном мире, растущие риски протекционизма и слабая фискальная и жесткая денежно-кредитная политика в США привели к росту доллара в прошлом году. Однако в 2019 году факторы эти же будут играть против доллара.

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