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Как США планируют оказывать Украине помощь по ленд-лизу: ответ Белого дома

Фото: в Белом доме изучают полномочия по закону о ленд-лиз (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Закон о ленд-лиз предоставлял президенту США широкие полномочия для оказания помощи Украине. В Белом доме прокомментировали, каким образом планируют использовать программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

"Сейчас мы ставим в приоритет безопасную помощь для Украины, за которую им потом не нужно будет возвращать средства", - ответил чиновник Белого дома на запрос "Голоса Америки".

Он добавил, что программа ленд-лиза предусматривает возврат средств за полученную технику. В то же время другие программы, по которым США поставляют помощь Украине, как то USAI (инициатива содействия безопасности в Украине) и программа президентских полномочий, не предусматривают возврата средств.

Последние поставки американского вооружения в Украину идут по этим программам. Сейчас администрация президента США использует для них средства, которые выделил Конгресс Соединенных Штатов. Речь идет о пакете на сумму в 40 млрд долларов, более половины из которого заложены на военную помощь и сопутствующие расходы. Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.

В свою очередь координатор Совета по нацбезопасности США и стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью "Голосу Америки" добавил, что администрация все еще рассматривает полномочия, которые предоставляет программа ленд-лиза.

"Только в прошлую пятницу президент Байден подписал выделение еще 400 млн долларов военной помощи Украине по программе президентских полномочий. Мы уже имеем много полномочий, и мы их используем”, - добавил чиновник.

Напомним, закон о ленд-лизе, среди прочего, расширяет полномочия президента США в соглашениях по поставкам военной помощи Украине. Фактически, позволяет отдавать в долг или в лизинг военное оборудование по упрощенным процедурам экспортного контроля.

Он позволяет Белому дому предоставлять Украине оружие, технику, боеприпасы и продукцию двойного назначения по ускоренной процедуре, то есть не дожидаясь специальное выделение средств для этого Конгрессом США.

В последний раз программа ленд-лиза действовала во время Второй мировой войны, когда американскую военную помощь поставляли противникам нацистской Германии, прежде всего Великобритании и СССР.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оружие из США в Украину по закону о ленд-лизе начнет поступать в июле-августе, возможно в сентябре.

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