США підтримують військову допомогу Південної Кореї Україні, - Держдеп

Сполучені Штати не мають наміру перешкоджати рішенню Південної Кореї забезпечити підтримку України, включаючи військову, і завжди підтримають кроки в цьому напрямку.

Про це заявив речник Держдепартаменту США Меттью Міллер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Я скажу, що ми вітатимемо рішення будь-якої країни надати підтримку – будь то підтримка у сфері безпеки, економічна підтримка чи інша допомога Україні в цьому конфлікті", - заявив Міллер, коментуючи можливість постачання летальної допомоги Україні з боку Південної Кореї.

Водночас речник Держдепу підкреслив, що це передача військової допомоги Україні – це суверенне рішення кожної держави.

Раніше в Міністерстві національної оборони Південної Кореї заявили, що уряд країни надав нелетальну допомогу для України, але не уточнили про яку саме допомогу йдеться.

Допомога Південної Кореї Україні

Південна Корея з початку повномасштабного вторгнення РФ офіційно виключала можливість відправлення летального озброєння Україні, посилаючись на ділові зв'язки з РФ та вплив Кремля на КНДР.

Після офіційних контактів на полях саміту лідерів G7 у Японії Сеул пообіцяв надати Україні обладнання для розмінування та додаткову гуманітарну допомогу.

Також український президент просив у Сеула військову підтримку, у тому числі зенітні системи, для відбиття атак РФ. У травні Wall Street Journal писало, що Південна Корея направила до України сотні тисяч снарядів.