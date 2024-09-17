США підозрюють, що Китай може постачати російський уран в обхід санкцій, - Reuters

Як пише Reuters, наприкінці минулого року у Штатах було ухвалено рішення про заборону на російський збагачений уран. Тоді ж Китай відправив у Штати 242 990 кілограмів збагаченого урану. Порівняно з попередніми роками це є значним зростанням, адже з 2020 до 2022 року Китай не експортував збагачений уран до США.

У травні цього року, після того, як Байден підписав заборону, Китай знову відправив значну партію урану - цього разу 123 894 кілограми.

На фоні цього Міненергетики США уважно стежать за імпортом з Китаю, для того, щоб забезпечити належне виконання нещодавно прийнятого закону про заборону імпорту російського урану.

Водночас, американські посадовці спостерігають за імпортом з Китаю та інших країн, щоб "гарантувати, що вони не імпортують російський уран під виглядом експорту матеріалу, який інакше використовували б у власних реакторах".

За даними Reuters, Китай можливо прагне зайняти більшу роль на світових ринках збагаченого урану. Тому може використовувати для цього російський збагачений уран.