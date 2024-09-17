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США підозрюють, що Китай може постачати російський уран в обхід санкцій, - Reuters

Ілюстративне фото: США підозрюють, що Китай може постачати російський уран в обхід санкцій (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки помітили різке зростання імпорту збагаченого урану з Китаю з кінця 2023 року. У США підозрюють, що КНР допомагає Росії обходити санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише Reuters, наприкінці минулого року у Штатах було ухвалено рішення про заборону на російський збагачений уран. Тоді ж Китай відправив у Штати 242 990 кілограмів збагаченого урану. Порівняно з попередніми роками це є значним зростанням, адже з 2020 до 2022 року Китай не експортував збагачений уран до США.

У травні цього року, після того, як Байден підписав заборону, Китай знову відправив значну партію урану - цього разу 123 894 кілограми.

На фоні цього Міненергетики США уважно стежать за імпортом з Китаю, для того, щоб забезпечити належне виконання нещодавно прийнятого закону про заборону імпорту російського урану.

Водночас, американські посадовці спостерігають за імпортом з Китаю та інших країн, щоб "гарантувати, що вони не імпортують російський уран під виглядом експорту матеріалу, який інакше використовували б у власних реакторах".

За даними Reuters, Китай можливо прагне зайняти більшу роль на світових ринках збагаченого урану. Тому може використовувати для цього російський збагачений уран.

Що передувало

Нагадаємо, у грудні минулого року у Штатах було схвалено законопроект Палати представників щодо того, щоб "відрізати" імпорт РФ після її широкомасштабної військової агресії проти України.

Зокрема, Сенат США проголосував за ухвалення законопроекту про заборону імпорту збагаченого урану з Росії одностайно. Після цього документ направили до Білого дому на підпис президенту Байдену.

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