США підняли в небо F-16: винищувач перехопив літак біля гольф-клубу Трампа

У суботу винищувач F-16 ВПС США перехопив легкомоторний літак, який порушив повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Інцидент стався близько 14:39 за місцевим часом у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Цей випадок став уже п'ятим за день несанкціонованим вторгненням у закритий повітряний простір.

У Північноамериканському командуванні повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердили, що в небо було піднято F-16.

Як повідомляється, літак NORAD виконав так званий маневр "лоб в лоб", щоб привернути увагу пілота цивільного судна, після чого порушника благополучно вивели за межі обмеженої зони.

У Білому домі поки що не прокоментували інцидент. Останніми тижнями NORAD зафіксував кілька подібних порушень і закликає пілотів легкомоторної авіації ретельно перевіряти всі повідомлення перед вильотом у цьому районі.