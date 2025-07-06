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США підняли в небо F-16: винищувач перехопив літак біля гольф-клубу Трампа

Неділя 06 липня 2025 04:24
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США підняли в небо F-16: винищувач перехопив літак біля гольф-клубу Трампа Фото: останніми тижнями зафіксовано кілька подібних порушень (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу винищувач F-16 ВПС США перехопив легкомоторний літак, який порушив повітряний простір над гольф-клубом президента Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Інцидент стався близько 14:39 за місцевим часом у Бедмінстері, штат Нью-Джерсі. Цей випадок став уже п'ятим за день несанкціонованим вторгненням у закритий повітряний простір.

У Північноамериканському командуванні повітряно-космічної оборони (NORAD) підтвердили, що в небо було піднято F-16.

Як повідомляється, літак NORAD виконав так званий маневр "лоб в лоб", щоб привернути увагу пілота цивільного судна, після чого порушника благополучно вивели за межі обмеженої зони.

У Білому домі поки що не прокоментували інцидент. Останніми тижнями NORAD зафіксував кілька подібних порушень і закликає пілотів легкомоторної авіації ретельно перевіряти всі повідомлення перед вильотом у цьому районі.

Замахи на Трампа

Нагадаємо, що чинний президент США Дональд Трамп у 2024 році пережив щонайменше два замахи. Зокрема, перший раз під час передвиборчого мітингу. Тоді йому прострелили вухо.

Крім того, вдруге інцидент стався в той час, коли Трамп перебував на полі для гольфу. Але підозрюваний не стріляв зі зброї і все обійшлося без наслідків для Трампа.

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Сполучені Штати Америки Дональд Трамп
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