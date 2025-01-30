У США пасажирський літак впав під час посадки: він зіткнувся з вертольотом

Як повідомили у Федеральному управлінні цивільної авіації США (FAA), пасажирський літак, що впав у річку Потомак недалеко від Національного аеропорту імені Рейгана у Вашингтоні, зіткнувшись у повітрі з вертольотом Sikorsky H-60 під час заходу на посадку.

Літак виконував рейс 5342 компанії American Airlines і був регіональним літаком PSA Airlines Bombardier CRJ700. Він вилетів із Вічіто, штат Канзас, раніше в середу. У ЗМІ різниться інформація, але як пишуть, цей авіатранспорт може вмістити або до 70, або до 78 пасажирів.

У FAA також зазначили, що їхня заява ґрунтується на попередній інформації і може бути змінена. Тим часом два представники Міноборони США заявили, як пише CNN, що з літаком зіткнувся вертоліт армії Сполучених Штатів BlackHawk (H-60).

Поліція округу Колумбія заявила, що координує пошуково-рятувальну операцію на річці Потомак спільно з іншими агентствами після отримання повідомлень про катастрофу пасажирського літака. У заяві сказано, що дзвінки про авіакатастрофу місцева поліція почала отримувати о 20:53 за місцевим часом.

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт повідомила, що президент США Дональд Трамп поінформований про інцидент.

"Зараз над цим реагуванням працюють багато агентств, як федеральні, так і місцеві правоохоронні органи працюють разом на місцях, щоб спробувати врятувати якомога більше життів. І президент продовжить стежити за цією ситуацією. Думки і молитви всієї адміністрації Трампа з усіма, хто залучений", - сказала Лівітт.

Розслідування очолює Національна рада з безпеки на транспорті спільно з Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Оновлено о 05:35

Компанія American Airlines повідомила, що на борту літака перебували 60 пасажирів і 4 екіпажі.

"Літак, що летів до столиці з міста Вічіта, штат Канзас, із приблизно 60 пасажирами зіткнувся з військовим вертольотом", - написав він у соцмережі Х.

Оновлено о 05:47

CNN пише, що за словами представника Міноборони США, на борту гелікоптера американської армії Black Hawk, який зіткнувся з пасажирським літаком, перебувало троє людей, і на борту не було жодних VIP-персон. Водночас видання додало, що високопоставлені армійські чиновники часто використовують Black Hawk для переміщень у районі Вашингтона.