США переводят часть сотрудников посольства из Киева во Львов, - Госдеп

"Мы далее сокращаем количество персонала в Украине, чтобы вести только самую необходимую активность в это время. Часть персонала переместится во Львов", - сказал на один из высших чиновников Госдепартамента США, отметив, что по соображениям безопасности не будет уточнять, сколько сотрудников посольства переедут во Львов и сколько из них останется в Киеве.

Также, по его словам, во Львове не будет создаваться какой-то аналог временного посольства или подобного учреждения. Работу находящихся там сотрудников представитель Госдепа сравнил с выездной работой американских дипломатов во время визита какого-то американского чиновника в любой украинский город помимо Киева в обычное время.

"Мы намерены продолжать выполнять базовые функции посольства настолько долго, насколько это будет возможно, с меньшим количество персонала", - добавил чиновник.

По словам представителя Госдепа, Львов был выбран из-за близости к дипломатическим учреждениям США в соседних странах. Следовательно, сотрудников можно будет быстрее вывезти за рубеж, если будет принято такое решение.

Также некоторая часть персонала посольства, по крайней мере временно, переедет в США, где она продолжит заниматься темой Украины, сообщил чиновник Госдепа