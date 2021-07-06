США пересмотрят подход к применению санкций, - WSJ
Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть подход к применению американских санкций против других стран и их граждан.Санкционное давление может быть ослаблено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание пишет, что Белый дом стремится к прекращению масштабных кампаний давления, с целью "минимизировать экономические убытки".
Отмечается, что Вашингтон будет отныне координировать свои санкции с союзниками.
По данным издания, команда Байдена завершит разработку нового политического курса США к концу лета. Отмечается, что санкционное давление будет ослаблено, в частности, в отношении Ирана.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку решению Европейского союза ввести санкции против Беларуси. Они были направлены на ряд секторов экономики.