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США пересмотрят подход к применению санкций, - WSJ

Новина українською →
США, Вторник 06 июля 2021 01:05
США пересмотрят подход к применению санкций, - WSJ Фото: Вашингтон будет отныне координировать свои санкции с союзниками. (flickr)
Автор: Даша Харченко

Администрация президента США Джо Байдена планирует пересмотреть подход к применению американских санкций против других стран и их граждан.Санкционное давление может быть ослаблено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

Издание пишет, что Белый дом стремится к прекращению масштабных кампаний давления, с целью "минимизировать экономические убытки".

Отмечается, что Вашингтон будет отныне координировать свои санкции с союзниками.

По данным издания, команда Байдена завершит разработку нового политического курса США к концу лета. Отмечается, что санкционное давление будет ослаблено, в частности, в отношении Ирана.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил поддержку решению Европейского союза ввести санкции против Беларуси. Они были направлены на ряд секторов экономики.

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