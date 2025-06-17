США перекинуть додаткові сили на Близький Схід, - голова Пентагону

Війна Ізраїлю з Іраном

Нагадаємо, минулого тижня ізраїльські війська завдали ракетних ударів по Ірану. Вони атакували військові та ядерні об'єкти. Також пріоритетною ціллю стали системи ППО Ірану.

Після цього іранські війська завдали ракетних ударів по Ізраїлю. Для атак вони використовували балістичні ракети.

Взаємні атаки тривають уже кілька днів.

Учора, 16 червня, видання The Wall Street Journal написало, що Іран нібито сигналізує про готовність до деескалації з Ізраїлем.

Пізніше такі чутки підтвердив президент США Дональд Трамп. Але, за його словами, переговори потрібно було вести раніше.

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