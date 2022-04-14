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США передают Украине разведданные, которые помогут поражать цели в ОРДЛО и Крыму, - WSJ

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Владимир Костырин

Администрация президента США Джо Байдена предоставит Украине больше данных разведки и тяжелое вооружение для борьбы с российскими захватчиками. Сведения помогут атаковать военные части противника на оккупированных территориях, а также противостоять ожидаемому наступлению армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wall Street Journal.

Предоставление разведданных является частью изменения в поддержке США, которое также включает новый пакет помощи в области безопасности с более тяжелым вооружением на 800 миллионов долларов, включая артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, говорят источники в Пентагоне.

Администрация Байдена уже предоставила тысячи единиц противотанкового оружия Javelin, зенитных систем Stinger и другого боевого оружия, при этом воздержалась от отправки Украине боевых самолетов.

После отступления войск РФ от Киева, Чернигова, Сум и северных областей, стратегия Штатов изменилась, и в конце прошлой недели американская сторона активизировала обмен разведывательными данными, чтобы помочь украинским силам лучше определить, как российские военные планируют атаковать, и позволить ВСУ ответить артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием.

"По мере развития конфликта мы продолжаем приспосабливаться, чтобы операторы могли гибко делиться подробными и своевременными разведданными с украинцами", - сказал журналистам представитель американской разведки.

По словам официальных лиц, офис директора национальной разведки Аврил Хейнс разрабатывает руководство по обмену разведывательными данными для американских разведывательных агентств, а офис министра обороны США выпускает параллельный документ для военных операторов.

Объявленный Байденом новый пакет вооружений включает в себя артиллерию и бронетранспортеры из запасов США. Штаты также отправляют военно-морские беспилотники. Они будут использоваться в основном для разведывательных миссий, но некоторые официальные лица заявили, что у ВСУ может быть возможность оснастить их для нанесения ударов по морским целям.

Также США отправляют транспортные вертолеты Ми-17 российского производства. Пять Ми-17 ранее были переданы Украине в прошлом году.

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