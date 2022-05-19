UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США не передавали Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", - Пентагон

Пресс-секретарь Пентагона США Джон Кирби (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

США пока не передавали Украине противокорабельные ракеты и не одобряли такие поставки от третьих стран. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны США.

Так представитель Пентагона прокомментировал информацию СМИ о том, что США планируют передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун".

Ранее сообщалось, что администрация президента США работает над возможностью передачи Украине современных противокорабельных ракет. Источники в Пентагоне не исключали передачу ракет Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile компаний Kongsberg и Raytheon Technologies.

Напомним, ранее США потребовали от России разблокировать украинские порты для возобновления экспорта зерновых морскими путями.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПентагонВооруженные силы Украины