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США может передать Украине 10 млрд долларов помощи

Автор: Константин Широкун

Администрация Байдена подала запрос на передачу 10 млрд долларов в виде помощи Украине. Окончательное решение о сумме помощи будет принято к 11 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Администрация Байдена просит Конгресс выделить 10 миллиардов долларов на поддержку Украины в борьбе с российской агрессией. Эта сумма должна помочь Украине справиться с зарождающимся гуманитарным кризисом в стране.

Первоначально администрация Байдена просила законодателей выделить примерно 6,4 миллиарда долларов для помощи Украине. Но и демократы, и республиканцы быстро призвали к дополнительным расходам, и администрация Байдена вскоре нашла для этого причину. Запрос примерно на 10 миллиардов долларов, переданный Конгрессу, поможет профинансировать обучение украинской армии, усилить кибербезопасность Украины, предоставить продовольствие украинцам и другую гуманитарную помощь.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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