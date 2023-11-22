ua en ru
Ср, 22 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США передали Україні допомогу для фіксації воєнних злочинів РФ (фото)

Середа 22 листопада 2023 22:12
UA EN RU
США передали Україні допомогу для фіксації воєнних злочинів РФ (фото) Архівне фото: США передали Україні допомогу для фіксації воєнних злочинів РФ (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні броньовані автомобілі. Вони будуть корисними під час документування воєнних злочинів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Вісім броньованих повнорозмірних пікапів класу захисту BR6 TOYOTA HILUX отримали слідчі Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

"Працівники слідчих підрозділів цих регіонів фіксують воєнні злочини Росії та збирають доказову базу під постійними обстрілами країни-агресора. Тож передані автомобілі суттєво посилять безпеку поліцейських під час проведення слідчих дій", - йдеться у заяві.

Фото: Передача допомоги Україні (npu.gov.ua)

Старший радник з правоохоронних питань відділу правоохоронних питань Посольства США Оді Холловей заявив, що Вашингтон надає допомогу, але вона не зрівняється з тим, що роблять українці.

Крім того, передані броньовані авто стануть поліцейським у нагоді під час евакуації людей із місць російських обстрілів.

Військова допомога від США

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що США виділили новий пакет військової допомоги для України.

Видання Politico писало, що Україна хоче отримати від Сполучених Штатів радари малої дальності Sentinel для відстеження балістичних ракет та інших об'єктів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Луганськ Донецька область Миколаївська область полиция Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
Британська розвідка оцінила значення боїв біля села Кринки на лівому березі Дніпра
DAILY
Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Крісті Райк: Після війни в Європі будуть розбіжності щодо того, якою ми бачимо Росію