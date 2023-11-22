США передали Україні допомогу для фіксації воєнних злочинів РФ (фото)

Уряд Сполучених Штатів Америки передав Україні броньовані автомобілі. Вони будуть корисними під час документування воєнних злочинів армії РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України .

Вісім броньованих повнорозмірних пікапів класу захисту BR6 TOYOTA HILUX отримали слідчі Донецької, Луганської, Запорізької, Миколаївської, Херсонської, Сумської, Чернігівської та Харківської областей.

"Працівники слідчих підрозділів цих регіонів фіксують воєнні злочини Росії та збирають доказову базу під постійними обстрілами країни-агресора. Тож передані автомобілі суттєво посилять безпеку поліцейських під час проведення слідчих дій", - йдеться у заяві.

Фото: Передача допомоги Україні (npu.gov.ua)

Старший радник з правоохоронних питань відділу правоохоронних питань Посольства США Оді Холловей заявив, що Вашингтон надає допомогу, але вона не зрівняється з тим, що роблять українці.

Крім того, передані броньовані авто стануть поліцейським у нагоді під час евакуації людей із місць російських обстрілів.

Військова допомога від США

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що США виділили новий пакет військової допомоги для України.

Видання Politico писало, що Україна хоче отримати від Сполучених Штатів радари малої дальності Sentinel для відстеження балістичних ракет та інших об'єктів.