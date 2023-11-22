США передали Украине помощь для фиксации военных преступлений РФ (фото)

Правительство Соединенных Штатов Америки передало Украине бронированные автомобили. Они будут полезными при документировании военных преступлений армии РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины .

Восемь бронированных полноразмерных пикапов класса защиты BR6 TOYOTA HILUX получили следователи Донецкой, Луганской, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Сумской, Черниговской и Харьковской областей.

"Работники следственных подразделений этих регионов фиксируют военные преступления России и собирают доказательную базу под постоянными обстрелами страны-агрессора. Поэтому переданные автомобили существенно усилят безопасность полицейских во время проведения следственных действий", - говорится в заявлении.

Фото: Передача помощи Украине (npu.gov.ua)

Старший советник по правоохранительным вопросам отдела правоохранительных вопросов Посольства США Оди Холлоуэй заявил, что Вашингтон оказывает помощь, но она не сравнится с тем, что делают украинцы.

Кроме того, переданные бронированные авто пригодятся полицейским во время эвакуации людей из мест российских обстрелов.

Военная помощь от США

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что США выделили новый пакет военной помощи для Украины.

Издание Politico писало, что Украина хочет получить от Соединенных Штатов радары малой дальности Sentinel для отслеживания баллистических ракет и других объектов.