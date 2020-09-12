ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

США передали Україні гумдопомогу для боротьби з коронавірусом

Харків, Субота 12 вересня 2020 07:12
США передали Україні гумдопомогу для боротьби з коронавірусом
Фото: передача гумдопомоги (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Инна Собора

Посольство України у США передало гуманітарний вантаж до українських лікарень для допомоги у протидії з пандемією COVID-19. Допомога передана до лікарень Харкова.

Про це повідомили у Facebook посольства України США.

Гуманітарна допомога зібрана американською благодійною організацією “The Fishermen” та за сприяння Посольства України у США.

Вантаж включає апарат УЗД, кардіограф, медичні аспіратори, ручні респіратори, анестезіологічні дихальні контури, контейнери для зберігання біологічно небезпечних речовин, кисневі трубки, лікарняні ковдри, шприци, медичні халати, захисні маски, хірургічні та оглядові рукавички, бахіли.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати з початку пандемії коронавіруса виділили Україні 18,3 млн доларів у вигляді медичної і гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, в кінці березня США виділили Україні гумдопомоги на 1,2 млн доларів для боротьби з коронавірусом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Гуманітарна допомога
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся