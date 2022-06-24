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В США не ожидают, что предоставленное Украине оружие быстро изменит ситуацию на фронте, - CNN

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 24 июня 2022 14:33
В США не ожидают, что предоставленное Украине оружие быстро изменит ситуацию на фронте, - CNN Фото: в США дают "мрачный" прогноз относительно войны в Украине (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Разведка США считает, что предоставленное Украине оружие не сможет немедленно изменить ситуацию на поле боя. Поэтому в Пентагоне дают "мрачные" прогнозы относительно войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Источники СМИ сообщают, что Россия сделала выводы со своих ошибок, которые были допущены на ранних этапах. Теперь РФ наладила координацию воздушных и наземных атак, а также логистику на линиях фронта.

"США не ожидают, что новые системы вооружения, недавно поставленные украинским силам, включая систему залпового огня HIMARS, немедленно изменят ситуацию на поле боя", - говорится в сообщении.

Причинами этого являются ограниченная дальность действия РСЗО и недостаточное количество ракет, которые передали Украине. Кроме того, CNN утверждает, что российская армия уже уничтожила часть техники, которую передали западные партнеры, в частности гаубицы M777.

Разведка США прогнозирует большие потери живой силы и техники с обеих сторон. Также в США уверены, что война окончательно перешла на стадию истощения, а Россия хочет испытать Вооруженные силы Украины и решимость НАТО.

Напомним, британский премьер Борис Джонсон заявил, что Путин не хочет переговоров, а намерен сделать "новый Грозный" в крупных городах Украины.

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