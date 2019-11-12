США оценят угрозу космической войны с Россией

Разведывательное сообщество США проводит новую оценку возможностей России и Китая в области ведения космической войны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Как отмечает издание, генерал Военно-воздушных сил США Джон Хайтен попросил национальную разведку провести оценку, работы в этом направлении ведутся.

Как ожидается, 14 ноября в США будет опубликован доклад для Конгресса США, в котором будет содержаться перечень угроз для страны в космосе.

В докладе, по данным издания, делается вывод о том, что Китай рассматривает космос как сферу военной и экономической уязвимости США. У Китая есть кибернетическое, электромагнитное и орбитальное оружие, способное поражать космические объекты США.

"Соединенным Штатам может быть трудно сдержать Пекин от использования этого оружия, поскольку Китай считает, что США обладают большей уязвимостью в космосе", - говорится в докладе.

Напомним, в феврале этого года разведка США сделала заявление, что Россия и Китай представляют главную угрозу в сфере безопасности в космосе. Тогда сообщалось, что Россия и Китай активно разрабатывают энергетическое оружие и наземные противоспутниковые ракеты, которые могут иметь разрушительный эффект.