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США отримали запит від Данії щодо навчання українців на F-16, - Пентагон

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Четвер 22 червня 2023 22:49
США отримали запит від Данії щодо навчання українців на F-16, - Пентагон Фото: F-16 (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати Америки отримали запит від Данії щодо підготовки українських льотчиків для застосування винищувачів F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон.

"США отримали від Данії запит на підтримку підготовки українських льотчиків для застосування винищувачів F-16", - заявили у Пентагоні.

Варто зауважити, що раніше у Держдепі США заявили, що для передачі Україні винищувачів F-16 може знадобитися кілька місяців.

F-16 для України

Приблизно місяць тому країни-союзники активізували обговорення щодо передачі Україні літаків F-16 та інших винищувачів подібного класу. Данія та Нідерланди вже озвучили готовність бути лідерами у цьому питанні.

Партнери зазначають, що передача винищувачів буде можлива лише після навчання пілотів. При цьому генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що вони вже почались.

Водночас міністр оборони України Олексій Резніков вважає, що очікувати на постачання західних літаків можна не раніше Нового року.

Американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє F-16, нещодавно заявила, що готова допомогти з навчанням українських пілотів та обслуговуванням винищувачів.

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