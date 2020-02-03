ru
ua

США отправят в Хубей дополнительные самолеты для эвакуации людей и доставки препаратов

Новости » В мире   

Америка не исключает эвакуацию граждан других стран

Соединенные Штаты Америки планируют направить в китайскую провинцию Хубей, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса, дополнительные самолеты для эвакуации граждан и доставки медикаментов. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает Reuters.

По его словам, США планируют эвакуировать как американцев, так и граждан других стран из провинции, которая стала эпицентром нового заболевания.

"Возможно, мы также вывезем граждан из других стран. Кроме того, мы могли бы доставить некоторые медикаменты", - сказал Помпео.

Напомним, по состоянию на 3 февраля в результате коронавируса заболели 17 тыс. человек и 362 умерли. При этом 361 смертельный случай был зарегистрирован в Китае, еще один за пределами страны.

Ранее РБК-Украина писало, что США ограничат въезд на территорию страны иностранным гражданам, которые за последние две недели посещали Китай из-за угрозы распространения коронавируса. Ограничения не затронут только ближайших родственников членов экипажей или постоянных жителей страны,

На Донбассе при обстреле погибла боевой медик На Донбассе погиб украинский военный, еще один пострадал
Читать все новости