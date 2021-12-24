США отменят введенные из-за "Омикрона" ограничения на поездки в 8 стран Африки, - Reuters

Президент США Джо Байден снимет ограничения на поездки в Южноафриканскую республику (ЮАР) и еще 7 африканских стран. Их ввели в конце ноября из-за нового штамма коронавируса "Омикрон" .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как сообщил агентству высокопоставленный чиновник администрации Белого дома, иностранцам, которым был запрещен въезд в США после посещения одной из восьми южноафриканских стран, разрешать посещать страну с 31 декабря.

По словам чиновника, агентство общественного здравоохранения США рекомендовало отменить ограничения на поездки, поскольку их продолжение не окажет значительного влияния на распространение нового штамма коронавируса. Он также добавил, что существующие вакцины эффективны против "Омикрона".

"Эта пауза в поездках (в страны Южной Африки - ред.) послужила своей цели. Она позволила выиграть время, чтобы провести анализ нового варианта", - сказал собеседник издания, отказавшийся назвать свое имя, поскольку решение еще не обнародовано.