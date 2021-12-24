США скасують введені через "Омікрон" обмеження на поїздки в 8 країн Африки, - Reuters

Президент США Джо Байден зніме обмеження на поїздки в Південноафриканську Республіку (пар) і ще 7 африканських країн. Вони запровадили в кінці листопада через новий штам коронавірусу "Омікрон" .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як повідомив агентству Високопоставлений чиновник адміністрації Білого дому, іноземцям, яким був заборонений в'їзд в США після відвідування однієї з восьми Південноафриканських країн, дозволяти відвідувати країну з 31 Грудня.

За словами чиновника, агентство громадської охорони ЗДОРОВ'Я США рекомендувало скасувати обмеження на поїздки, оскільки їх продовження не матиме значного впливу на поширення нового штаму коронавірусу. Він також додав, що існуючі вакцини ефективні проти "Омікрону".

"Ця пауза в поїздках (до країн Південної Африки - ред.) послужила своїй меті. Вона дозволила виграти час, щоб провести аналіз нового варіанту", - сказав співрозмовник видання, який відмовився назвати своє ім'я, оскільки рішення ще не оприлюднено.