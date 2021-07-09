В США отменили рейс на Багамы из-за отказа подростков надеть маску

Группа старшеклассников отказались надеть маски после чего компания American Airlines отменила рейс на Багамы из Международного аэропорта Шарлотта Дуглас. Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDP) требуют носить маски в самолетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent .

Рейс American Airlines 893 в Нассау, Багамские острова, должен был совершить рейс, когда ученики средней школы района Бостона отказывались носить маски.

Хотя никто не был арестован, авиакомпании признали, что рейс из аэропорта Шарлотта Дуглас был задержан на один день.

Пассажиры жаловались, что их каникулы были испорчены. Некоторые пассажиры были обеспечены ваучерами в отеле, но, поскольку студенты были слишком молоды, чтобы получить гостиничные номера, они ночевали в самом аэропорту.