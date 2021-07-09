В США скасували рейс на Багами через відмову підлітків одягти маску

Група старшокласників відмовились вдягти маски після чого компанія American Airlines скасувала рейс на Багами з Міжнародного аеропорту Шарлотта Дугласа. Центри контролю та профілактики захворювань (CDP) вимагають одягати маски в літаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent .

Рейс American Airlines 893 до Нассау, Багамські острови, повинен був здійснити рейс, коли учні середньої школи району Бостона відмовлялися носити маски.

Хоча ніхто не був заарештований, авіакомпанії визнали, що рейс із аеропорту Шарлотти Дуглас був затриманий на один день.

Пасажири скаржились, що їхні канікули були зіпсовані. Деякі пасажири були забезпечені ваучерами в готелі, але, оскільки студенти були занадто молоді, щоб отримати готельні номери, вони ночували в самому аеропорту.