США отменили антидемпинговые пошлины для удобрений из Украины

Пошлины были введены еще в 2001 году

В официальном вестнике США "Federal Register" от 18.06.2018 № 117 сообщено, что по результатам пятилетнего пересмотра антидемпинговых мер, Министерством торговли США было принято решение о прекращении с 12 июня 2018года мероприятий по украинскому удобрению "нитрат аммония" в связи с истечением срока их применения. Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Как сообщается, 1 мая 2018 Министерство торговли США инициировало проведение пересмотров с целью отмены антидемпинговых мер в отношении нитрата аммония, предназначенного для использования в сельском хозяйстве (код 3102.30.00.00, за исключением жидких удобрений) происхождением из Украины. Поскольку украинские заинтересованные стороны не принимали участия в этом обзоре мероприятия, Министерство торговли США отменяет этот антидемпинговый порядок уплаты пошлины.

Соответствующее решение Министерства торговли США предоставляет возможность доступа украинских производителей нитрата аммония на американский рынок.

Антидемпинговая пошлина на нитрат аммония была введена в США 12 сентября 2001 года в размере 156,29%.

Напомним, 26 апреля Офис торгового представителя США приостановил для части украинских товаров действие Генерализированной системы преференций.