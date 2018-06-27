США скасували антидемпінгові мита для добрив з України

Мита були введені ще в 2001 році

В офіційному віснику США "Federal Register" від 18.06.2018 № 117 повідомлено, що за результатами п'ятирічного перегляду антидемпінгових заходів, Міністерством торгівлі США було прийнято рішення про припинення з 12 червня 2018года заходів з української удобрення "нітрат амонію" у зв'язку із закінченням строку їх застосування. Про це повідомляє прес-служба Мінагрополітики.

Як повідомляється, 1 травня 2018 Міністерство торгівлі США ініціювало проведення переглядів з метою скасування антидемпінгових заходів щодо нітрату амонію, призначеного для використання в сільському господарстві (код 3102.30.00.00, за винятком рідких добрив) походженням з України. Оскільки українські зацікавлені сторони не брали участі в цьому огляді заходи, Міністерство торгівлі США скасовує цей антидемпінговий порядок сплати мита.

Відповідне рішення Міністерства торгівлі США надає можливість доступу українських виробників нітрату амонію на американський ринок.

Антидемпінгове мито на нітрат амонію була введена в США 12 вересня 2001 року в розмірі 156,29%.

Нагадаємо, 26 квітня Офіс торговельного представника США призупинив для частини українських товарів дію Генералізованої системи преференцій.