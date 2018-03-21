В США отменили более 3 тысяч рейсов в ожидании снежного урагана

В Нью-Йорке предостерегают жителей от поездок во время урагана

Американские авиакомпании отменили более 3 тыс. рейсов в связи со снежным ураганом, который ожидается сегодня в северо-восточных штатах США. Об этом сообщает портал FlightAware в Twitter.

Сообщается, что в международных аэропортах имени Джона Кеннеди ​(New York John F. Kennedy International Airport), Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) и Ньюарк (Newark Liberty International Airport) сегодня, 21 марта, отменены более 2 тыс. рейсов.



В Нью-Йорке предостерегают жителей от поездок во время урагана. По данным американских СМИ, в городе ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

The #MiseryMap is turning red in anticipation of #Noreaster4. Over 3,000 flights are now cancelled to/from/within the US tomorrow. For context, here are cancellation numbers for the nights before the previous 3 #noreasters:



3/1: 1.1K

3/6: 1.3K

3/12:1.3K pic.twitter.com/QH3pgOjoP7 — FlightAware (@flightaware) March 21, 2018



Напомним, в начале марта сообщалось, что в США жертвами мощного шторма стали уже восемь человек. Как отмечается, без электроэнергии остались примерно 2 млн потребителей в 13 штатах. В их числе Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд, Массачусетс и Пенсильвания. Коммунальные службы уже вторые сутки работают в экстренном режиме, чтобы восстановить подачу энергии как можно скорее.

Кроме того, поезда железнодорожной компании Amtrak между Нью-Йорком и Вашингтоном, а также Нью-Йорком и Бостоном следовали с большими задержками. Движение поездов на большинстве северо-восточных направлений было приостановлено из-за непогоды.