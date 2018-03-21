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В США отменили более 3 тысяч рейсов в ожидании снежного урагана

НовостиОбщество    21.03.2018 - 12:49
Фото: аэропорт Ньюарк (EWRairport/twitter)
Фото: аэропорт Ньюарк (EWRairport/twitter)

В Нью-Йорке предостерегают жителей от поездок во время урагана

Американские авиакомпании отменили более 3 тыс. рейсов в связи со снежным ураганом, который ожидается сегодня в северо-восточных штатах США. Об этом сообщает портал FlightAware в Twitter.

Сообщается, что в международных аэропортах имени Джона Кеннеди ​(New York John F. Kennedy International Airport), Ла-Гуардия (LaGuardia Airport) и Ньюарк (Newark Liberty International Airport) сегодня, 21 марта, отменены более 2 тыс. рейсов.

В Нью-Йорке предостерегают жителей от поездок во время урагана. По данным американских СМИ, в городе ожидаются порывы ветра до 20 м/с.


Напомним, в начале марта сообщалось, что в США жертвами мощного шторма стали уже восемь человек. Как отмечается, без электроэнергии остались примерно 2 млн потребителей в 13 штатах. В их числе Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд, Массачусетс и Пенсильвания. Коммунальные службы уже вторые сутки работают в экстренном режиме, чтобы восстановить подачу энергии как можно скорее.

Кроме того, поезда железнодорожной компании Amtrak между Нью-Йорком и Вашингтоном, а также Нью-Йорком и Бостоном следовали с большими задержками. Движение поездов на большинстве северо-восточных направлений было приостановлено из-за непогоды. 

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Теги: Соединенные Штаты Америки, ураган, рейсы
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