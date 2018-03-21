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У США скасували понад 3 тисяч рейсів в очікуванні снігового урагану

НовиниСуспільство    21.03.2018 - 12:49
Фото: аеропорт Ньюарк (EWRairport/twitter)
Фото: аеропорт Ньюарк (EWRairport/twitter)

У Нью-Йорку застерігають жителів від поїздок під час урагану

Американські авіакомпанії скасували понад 3 тис. рейсів у зв'язку зі сніговим ураганом, який очікується сьогодні у північно-східних штатах США. Про це повідомляє портал FlightAware Twitter.

Повідомляється, що в міжнародних аеропортах імені Джона Кеннеді (New York John F. Kennedy International Airport), Ла-Гуардія (LaGuardia Airport) і Ньюарк (Newark Liberty International Airport) сьогодні, 21 березня, скасовано понад 2 тис. рейсів.

У Нью-Йорку застерігають жителів від поїздок під час урагану. За даними американських ЗМІ, в місті очікуються пориви вітру до 20 м/с.


Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що в США жертвами потужного шторму стали вже вісім чоловік. Як зазначається, без електроенергії залишилися приблизно 2 млн споживачів у 13 штатах. У їх числі Нью-Йорк, Вірджинія, Меріленд, Массачусетс і Пенсільванія. Комунальні служби вже другу добу працюють в екстреному режимі, щоб відновити подачу енергії як можна швидше.

Крім того, поїзди залізничної компанії Amtrak між Нью-Йорком і Вашингтоном, а також Нью-Йорком і Бостоном слідували з великими затримками. Рух поїздів на більшості північно-східних напрямків було призупинено через негоду.

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Теги: Сполучені Штати Америки, ураган, рейсы
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