У США скасували понад 3 тисяч рейсів в очікуванні снігового урагану

У Нью-Йорку застерігають жителів від поїздок під час урагану

Американські авіакомпанії скасували понад 3 тис. рейсів у зв'язку зі сніговим ураганом, який очікується сьогодні у північно-східних штатах США. Про це повідомляє портал FlightAware Twitter.

Повідомляється, що в міжнародних аеропортах імені Джона Кеннеді (New York John F. Kennedy International Airport), Ла-Гуардія (LaGuardia Airport) і Ньюарк (Newark Liberty International Airport) сьогодні, 21 березня, скасовано понад 2 тис. рейсів.



У Нью-Йорку застерігають жителів від поїздок під час урагану. За даними американських ЗМІ, в місті очікуються пориви вітру до 20 м/с.

The #MiseryMap is turning red in anticipation of #Noreaster4. Over 3,000 flights are now cancelled to/from/within the US tomorrow. For context, here are cancellation numbers for the nights before the previous 3 #noreasters:



3/1: 1.1 K

3/6: 1.3 K

3/12:1.3 K pic.twitter.com/QH3pgOjoP7 — FlightAware (@flightaware) March 21, 2018



Нагадаємо, на початку березня повідомлялося, що в США жертвами потужного шторму стали вже вісім чоловік. Як зазначається, без електроенергії залишилися приблизно 2 млн споживачів у 13 штатах. У їх числі Нью-Йорк, Вірджинія, Меріленд, Массачусетс і Пенсільванія. Комунальні служби вже другу добу працюють в екстреному режимі, щоб відновити подачу енергії як можна швидше.

Крім того, поїзди залізничної компанії Amtrak між Нью-Йорком і Вашингтоном, а також Нью-Йорком і Бостоном слідували з великими затримками. Рух поїздів на більшості північно-східних напрямків було призупинено через негоду.