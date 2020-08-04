В США открыли дело против Трампа из-за возможного банковского мошенничества

Фото Дональд Трамп (flickr.com Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Адвокаты президента уже отреагировали и попросили суд аннулировать ходатайство прокурора

В Нью-Йорке прокурор начал расследование по делу о возможном страховом и банковском мошенничестве со стороны президента США Дональда Трампа. Он также подал ходатайство о персональных и корпоративных налоговых данных президента.

Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, такое ходатайство окружного прокурора Манхэттена Сайруса Г. Ванс-младшего является частью расследования большим жюри, которое, как до этого считалось, сфокусировано на возможных взятках за молчание двум женщинам. Они утверждали, что имели отношения с Трампом.

Адвокаты президента уже отреагировали и попросили суд аннулировать ходатайство. Подробности запроса неизвестны, поскольку они должны оставаться в секрете в соответствии с Нью-Йоркским законом.

Однако юристы Ванса-младшего заявили, что ходатайство о счетах появилось после "безоговорочной" информации в СМИ о "большом и длительном преступным поведением в Trump Organization". Юристы цитировали статьи в СМИ, в которых говорилось, что Трамп якобы завышал ценность своих проектов перед потенциальными бизнес-партнерами и банками.

Кроме того, они упоминали показания бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна, который утверждал, что Трамп завышал ценность своих деловых интересов, но потом снижал стоимость активов, пытаясь уменьшить налоги.

Напомним, в конце 2018 года бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюрьмы за нарушение финансового законодательства и дачу ложных показаний Конгрессу.

Адвокат дал показания, что Трамп руководил переговорами в Москве на протяжении всей кампании 2016 года и лгал об этом.

Майкл Коэн рассказал, что Иванка Трамп и Дональд Трамп-младший были ключевыми фигурами в планах строительства Trump Tower в Москве.