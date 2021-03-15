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США остаются главным экспортером оружия в мире, Украина теряет позиции

Автор: Игорь Литвиненко

Соединенные Штаты Америки остаются мировым лидером по продаже оружия в мире, а Саудовская Аравия - главным закупщиком. Украина немного потеряла позиции и теперь занимает 12-е место в списке.

Об этом сообщает Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI).

В пятерку крупнейших экспортеров оружия в мире входят США, Россия, Франция, Германия и Китай. В совокупности на эти страны приходилось 76% всего экспорта вооружения в 2016-2020 годах. При этом на США приходилось 37% всего экспорта, на Россию - 20%.

Украина в этом списке из-за уменьшения экспорта потеряла позиции и занимает 12 место. В период с 2011 по 2015 года доля Украины в мировой торговле оружием составляла 2,6%, в 2016-2020 годы она составляет 0,6%. Крупнейшими экспортерами оружия из Украины являются Китай (36% от всего экспорт), Россия (20%) и Таиланд (17%).

В целом за период с 2016 по 2020 годы объемы международной торговли оружия существенно не изменились по сравнению с показателями за предыдущие пять лет. Увеличение поставок оружия тремя из пяти крупнейших экспортеров - США, Францией и Германией, было компенсировано сокращением экспорта оружия Россией и Китаем.

Ранее РБК-Украина писало, что за границей самым популярным украинским оружием являются ракеты и радары.

Также министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский сообщал, что вооружение и военная техника (ВВТ) Украины нуждаются в обновлении.

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Новости Украины Вооруженные силы Украиныторговля оружием
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