США остаются главным экспортером оружия в мире, Украина теряет позиции

В пятерку крупнейших экспортеров оружия в мире входят США, Россия, Франция, Германия и Китай. В совокупности на эти страны приходилось 76% всего экспорта вооружения в 2016-2020 годах. При этом на США приходилось 37% всего экспорта, на Россию - 20%.

Украина в этом списке из-за уменьшения экспорта потеряла позиции и занимает 12 место. В период с 2011 по 2015 года доля Украины в мировой торговле оружием составляла 2,6%, в 2016-2020 годы она составляет 0,6%. Крупнейшими экспортерами оружия из Украины являются Китай (36% от всего экспорт), Россия (20%) и Таиланд (17%).

В целом за период с 2016 по 2020 годы объемы международной торговли оружия существенно не изменились по сравнению с показателями за предыдущие пять лет. Увеличение поставок оружия тремя из пяти крупнейших экспортеров - США, Францией и Германией, было компенсировано сокращением экспорта оружия Россией и Китаем.