ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США оставят в Ираке и Афганистане по 2,5 тысяч военных

Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Соединенных Штатов заявило о сокращении военных контингентов в Ираке и Афганистане. Пентагон принял решение оставить до 2,5 тысячи военных в каждой из стран.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

"Сегодня США сократили численность войск в Ираке до 2500 человек по указанию президента Трампа и, как я объявил 17 ноября 2020 года. Сокращение численности войск США в Ираке отражает возросшие возможности иракских сил безопасности", - заявил и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер.

Он добавил, что способность снизить уровень вооруженных сил является свидетельством реального прогресса.

"Мы давно ожидали, что уровень сил, необходимых для поддержки борьбы Ирака с ИГИЛ, будет уменьшаться", - отметил Миллер.

Напомним, в середине ноября Пентагон анонсировал вывод части американских войск из Ирака и Афганистана.

Кроме того, президент США Дональд Трамп планирует до инаугурации Джо Байдена запустить процесс сокращения американского военного контингента в Афганистане и Ираке.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиИракАфганистанвоенные