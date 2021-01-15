США оставят в Ираке и Афганистане по 2,5 тысяч военных

Фото: американский военный (flickr.com soldiersmediacenter)

Министерство обороны Соединенных Штатов заявило о сокращении военных контингентов в Ираке и Афганистане. Пентагон принял решение оставить до 2,5 тысячи военных в каждой из стран.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны США.

"Сегодня США сократили численность войск в Ираке до 2500 человек по указанию президента Трампа и, как я объявил 17 ноября 2020 года. Сокращение численности войск США в Ираке отражает возросшие возможности иракских сил безопасности", - заявил и.о. главы Пентагона Кристофер Миллер.

Он добавил, что способность снизить уровень вооруженных сил является свидетельством реального прогресса.

"Мы давно ожидали, что уровень сил, необходимых для поддержки борьбы Ирака с ИГИЛ, будет уменьшаться", - отметил Миллер.

Напомним, в середине ноября Пентагон анонсировал вывод части американских войск из Ирака и Афганистана.

Кроме того, президент США Дональд Трамп планирует до инаугурации Джо Байдена запустить процесс сокращения американского военного контингента в Афганистане и Ираке.