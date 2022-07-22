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У США осталось 6 млрд долларов из выделенных на военную помощь Украине средств

Фото: РСЗО HIMARS (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В распоряжении администрации президента США Джо Байдена осталось 6 млрд долларов из выделенных на военную помощь Украине денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter репортера Foreign Policy Джека Детча.

Журналист ссылается на неназванного представителя Минобороны США.

"У администрации Байдена осталось 6 млрд долларов президентских полномочий на поставку оружия Украине", - говорится в сообщении.

Эти средства нужно потратить до конца фискального года в США, который приходится на конец сентября.

Напомним, последние поставки американского вооружения в Украине проходят по программе USAI (инициатива содействия безопасности в Украине) и программе президентских полномочий. Эти средства предусмотрены решением Конгресса.

Речь идет о пакете на сумму в 40 млрд долларов, где были предусмотрены средства в размере более 20 млрд долларов на оборонную помощь Украине.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что оружие из США в Украину по закону о ленд-лизе начнет поступать в июле-августе, возможно в сентябре.

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